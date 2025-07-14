نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية إسبانية تقاضي يامال بعد استعانته بـ "أقزام" في عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واجه النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، غضبًا شعبيًا حادًا، بعدما استعان بأشخاص من ذوي القزامة لتقديم عروض ترفيهية خلال احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر.

وأقام يامال حفلًا خاصًا في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، حضره عدد كبير من الشخصيات المقربة، وسط إجراءات مشددة من بينها منع الضيوف من استخدام الهواتف المحمولة، غير أن صورًا انتشرت تُظهر أشخاصًا من ذوي القزامة عند مدخل الحفل.

وأثارت الصور غضب جمعية الأشخاص المصابين بالأكوندروبلازيا وأنواع التقزم الأخرى في إسبانيا، والتي عبّرت عن صدمتها، وأعلنت نيتها اتخاذ إجراءات قانونية واجتماعية ضد لاعب برشلونة الشاب.

وقالت رئيسة الجمعية، كارولينا بوينتي، في بيان رسمي: من غير المقبول أن يُستخدم أشخاص من ذوي القزامة كوسيلة ترفيهية في حفلات خاصة، والأمر يصبح أكثر خطورة عندما يكون من يشارك في ذلك شخصية عامة مثل لامين يامال.

لسنا وسيلة ترفيه



وأضافت: كرامة وحقوق أفراد مجتمعنا ليست وسيلة للترفيه تحت أي ظرف، وعندما يشارك شخص ذو تأثير اجتماعي في مثل هذه الممارسات، فإن الضرر يكون مضاعفًا، لأنه يبعث برسائل خاطئة، خاصة لجيل الشباب، بأن التمييز أمر مقبول.

وأكدت الجمعية أنها لن تصمت، وستعمل على محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، داعية المجتمع إلى الوقوف ضد كل أشكال التمييز و"تسليع" الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولم يعلق يامال حتى الآن على هذه الاتهامات، لكنه نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام شكر فيها متابعيه على رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: شكرًا لكم جميعًا على التهاني وعلى الاحتفال الرائع.