نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يتمم اتفاقه مع فلومينينسي لضم أرياس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي اتفاقه مع فلومينينسي البرازيلي على ضم الجناح الكولومبي المميز جون أرياس، وذلك لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

جون أرياس يقترب من الانضمام إلى وولفرهامبتون

ووفقًا لما ذكره الصحفي جون بارسي، فإن صفقة انتقال جون أرياس إلى وولفرهامبتون قادمًا من فلومينينسي، ستكلف خزينة الذئاب 20 مليون يورو.

ومن المتوقع، أن يصل اللاعب خلال الساعات القادمة إلى ميدلاندز غرب إنجلترا، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي، والانضمام بشكل رسمي لنادي وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم اللاعب الكولومبي مستويات مميزة مع فريقه فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من توديع النادي البرازيلي المسابقة على يد تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي بثنائية نظيفة.

وانضم جون أرياس إلى صفوف فلومينينسي، في صيف 2021، قادمًا من إنديبندينتي سانتا في الكولومبي، بمقابل 600 ألف يورو.

وخاض اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 27 عامًا مع فريقه فلومينينسي خلال الموسم الجاري، 34 مباراة بكافة المسابقات، سجل 4 أهداف، وصنع 12 تمريرة حاسمة.