نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج تشيلسي باللقب.. تعرف على أرقام مونديال الأندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بنظامها الحديث، بمشاركة 32 فريقًا، حيث توج تشيلسي الإنجليزي باللقب.

وحقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها الولايات المتحدة.

وسطر فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا اسمه بحروف من ذهب في البطولة، التي تقام كل 4 أعوام، بعدما صار أول فريق يتوج بها، علمًا بأنه حصد اللقب أيضًا عام 2021، حينما كانت تجرى بشكلها القديم بمشاركة 7 فرق فقط في الإمارات العربية المتحدة.

وحفلت المسابقة بالعديد من الأرقام اللافتة، التي ستظل خالدة في الأذهان، إلى أن تجرى النسخة التالية من البطولة عام 2029، حيث تصدر أغلبها تشيلسي، الذي جاء تتويجه باللقب عن جدارة، وهو ما نلقي الضوء عليه في السطور التالية.

أقيمت 63 مباراة في البطولة، حيث سجل خلالها 195 هدفًا بمعدل بلغ 1ر3 هدف في اللقاء الواحد، حيث سجل الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أول هدف في البطولة، خلال لقاء ناديه مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بينما أحرز البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، الهدف الأخير بتلك النسخة.

وتصدر كل من الإسباني الشاب غونزالو غارسيا والأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا، والغيني سيرهو جيراسي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعبو ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي وبروسيا دورتموند الألماني والهلال السعودي، قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح جائزة الهداف إلى غارسيا، بعدما قدم تمريرة حاسمة أيضًا خلال لقاء الريال مع باتشوكا المكسيكي بدور المجموعات، بخلاف أهدافه الأربعة التي أحرزها بالمسابقة.

في المقابل، كان الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في بتلك النسخة، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) خلال تعادل ناديه المثير 4-4 مع بورتو البرتغالي بمرحلة المجموعات.

وحصل كول بالمر، نجم تشيلسي، على جائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في البطولة، بينما نال زميله الحارس الإسباني روبرت سانشيز، جائزة (القفاز الذهبي) كأفضل حارس مرمى، وحصد ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب شاب، وأحرز بايرن ميونخ الألماني جائزة اللعب النظيف.

وشهدت مباراة بايرن وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بمرحلة المجموعات أكبر فوز وأضخم عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالبطولة، عقب انتصار الفريق "البافاري" 10-0 على منافسه.

وأثمرت المسابقة أيضًا عن 9 أهداف عكسية كان ضحيتها أندية الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي وفلامنغو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وأوكلاند سيتي، حيث استقبلت جميعها هدفًا عكسيًا واحدًا.

وكان تشيلسي، الفريق الأكثر تهديفًا في المسابقة، بعدما أحرز لاعبوه 17 هدفًا، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه بايرن وسان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي، بينما جاء أوكلاند سيتي كأكثر الفرق استقبالًا للأهداف بعدما منيت شباكه بـ17 هدفًا.

واعتلى الفريق اللندني صدارة قائمة الأندية الأكثر تسديدًا على مرمى منافسيه، بعدما أطلق لاعبوه 109 تسديدات، بفارق 9 تصويبات أمام سان جيرمان، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

وتفوق تشيلسي أيضًا في قائمة أكثر الأندية تقديمًا للتمريرات الحاسمة بـ12 تمريرة، في حين حل سان جيرمان بالمركز الثاني بـ11 تمريرة، غير أن فريق العاصمة الفرنسية تفوق على نظيره اللندني في عدد التسديدات المتقنة ما بين القائمين والعارضة، والتي بلغت 45 تسديدة، مقابل 43 تسديدة للفريق الأزرق.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية دقة في التمريرات خلال لقاءات المسابقة، حيث بلغت 93%، مقابل 91% لأقرب ملاحقيه سان جيرمان، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحصل تشيلسي على أكبر عدد من الإنذارات برصيد 17 بطاقة صفراء، مقابل 15 بطاقة لبنفيكا وفلومينينسي البرازيلي، بينما كان فريق ريفر بليت الأرجنتيني الأكثر شغبًا، عقب حصول لاعبيه على 3 بطاقات حمراء في المسابقة، علمًا بأن أوكلاند سيتي لم يحصل على أي بطاقة صفراء أو حمراء.

واحتسب لمصلحة بنفيكا أكبر عدد من ركلات الجزاء، حيث حصل على 4 ركلات، يليه الأهلي بركلتي جزاء، بينما عوقب أوكلاند سيتي بثلاث ركلات جزاء لمنافسيه خلال مبارياته الثلاث التي لعبها بالبطولة.

في المقابل، تصدر الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بثلاث تمريرات حاسمة، بينما تواجد البرازيلي فيتينيا، لاعب سان جيرمان، على قمة اللاعبين الأكثر تمريرا للكرات بـ773 تمريرة، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه زميله المغربي أشرف حكيمي، الذي أرسل 540 تمريرة.

وتربع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سان جيرمان، على قمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك، بعدما شارك في 5 لقاءات دون أن يتلقى أي هدف بالمسابقة.

وكان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والإنجليزي كول بالمر، لاعبا سان جيرمان وتشيلسي على الترتيب، الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين بـ21 تصويبة، بينما كان سيرهو جيراسي لاعب دورتموند، الأكثر دقة في التسديدات بين لاعبي البطولة بـ11 تصويبة.

واحتل غريغوري، لاعب بوتافوغو المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين ارتكابا للأخطاء بـ16 خطأ، بفارق خطأين أمام أقرب ملاحقيه لويز أراوخو ومويسيس كايسيدو، لاعبي فلامنجو وتشيلسي.

ويستحق كايسيدو وزميله ليفي كولويل وجوستافو غوميز، لاعب بالميراس، لقب أكثر اللاعبين شغبا في البطولة، بعدما حصلوا على أكبر عدد من الإنذارات بواقع 3 بطاقات صفراء لكل منهم.