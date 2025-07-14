نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأرجنتين عن ماريسكا: الأفضل بالتاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث انزو فرنانديز نجم خط وسط منتخب الارجنتين وفريق تشيلسي، عن مدربه وتأثيره خلال تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة نهائي كأس العالم للأندية.

توج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية بنسخته الاولى بمشاركة 32 فريق التي اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية من منتصف يونيو الماضي إلى منتصف يوليو الحالي، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

انزو فرنانديز عن ماريسكا

قال انزو عن مدربه في تشيلسي (ماريسكا)

بدأت في التواصل مع مدربين إلى أن وجدت المدرب المناسب. شعرت بتحسن خلال أسبوعين أو ثلاثة، وبمرور الوقت بدأت ألاحظ النتائج وأشعر بتحسن على أرضية الملعب"

"حاليًا، أعتقد أنني حققت شيئًا جيدًا جدًا على المستوى الشخصي هذا الموسم. وأشياء رائعة من حيث التمريرات الحاسمة، الأهداف، والألقاب مع النادي، وهذا ما كنت أبحث عنه منذ أن وصلت"

