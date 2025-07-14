نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يصل إيطاليا للانضمام إلى ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الكرواتي لوكا مودريتش مدينة ميلانو الإيطالية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي لنادي إيه سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن لوكا مودريتش سيخضع خلال الساعات القليلة القادمة للفحص الطبي، وبعد ذلك يوقع على عقود انضمامه إلى ميلان.

وأضافت الصحيفة، أن الأسطورة الكرواتية سيوقع عقدًا مع الروسونيري، حتى يوينو 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يعلن إيه سي ميلان خلال الساعات القادمة عن انضمام مودريتش بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكان مودريتش البالغ من العمر 38 عامًا قد ودّع النادي الملكي عقب مشاركة الفريق في مونديال الأندية 2025.

