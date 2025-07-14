نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 راعيا للنسخة الأولى من مونديال الأندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن برنامج الرعاية للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية قد بيع بالكامل، وتم تخصيص مناصب الرعاية كافة بنجاح قبل انطلاق المباراة النهائية بين فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وجذبت النسخة الأولى من هذه البطولة العالمية بعض العلامات التجارية الأشهر وأكثرها تأثيرًا ووقعت مع فيفا بصفة شركاء أو مزودين، ووصل العدد الإجمالي إلى 20 راعيًا وشريكًا.

وآخر المنضمين إلى برنامج الرعاية هما شركة "بانيني" التي كانت الشريك المقدم للاستعراض بين شوطي المباراة النهائية، وشركة "جيب" التي ستكون شريكًا رسميًا للبطولة الجديدة.

أوضح فيفا في بيان عبر موقعه الإلكتروني "يشمل برنامج الرعاية لكأس العالم للأندية صفقات عالمية ضخمة ترسي معايير جديدة في عالم بطولات كرة القدم للأندية، ومن المرجح أن تكون الأرباح النهائية هي الأعلى من الجهات الراعية على الإطلاق لفعالية جديدة في مجال الموسيقى والترفيه".

أضاف البيان "الفضل بهذا النجاح يعود إلى المقاربة الجديدة لدمج الشركاء، بحيث يقدم لهم أصول جديدة وفرص مخصصة لدمج خدماتهم ومنتجاتهم في البطولة، بما يعزز تجربة المشجعين ويحسن عمليات البطولة ويزيد من شعبيتها".

وأسدل الستار على أول نسخة لمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا في 11 مدينة أمريكية بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 على ملعب ميتلايف.