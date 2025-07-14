نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليفي يعلق على ورطة لويس إنريكي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

دافع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن مدرب الفريق لويس إنريكي بعد اشتباكه مع لاعب تشيلسي البرازيلي جواو بيدرو عقب خسارة الفريق الفرنسي نهائي مونديال الأندية بثلاثية نظيفة أمام "البلوز".

وقال الخليفي في المنطقة المختلطة في ملعب ميتلايف ستاديوم، في لفتة نادرة من المسؤولين، حيث أنها مساحة مخصصة للاعبين بعد المباراة "لدينا أكثر مدرب منضبط ومحترم في العالم".

وأضاف "ذهب لفض الشجار وتورط فيه. المدربون يستحقون الاحترام أيضًا".



وكانت المباراة انتهت بتوتر شديد بعد وقت إضافي شهد تدخلات عنيفة، وأعقب صافرة النهاية شجار في منتصف الملعب، تورط فيه لويس إنريكي، حيث توجه داخل الملعب إلى المكان الذي كان يقف فيه أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما وهما يتجادلان مع جواو بيدرو، الذي سقط على الأرض بعدما شعر بضربة.

وأظهرت اللقطات أن لويس إنريكي وجه ضربة بذراعه اليسرى، أصابت صدر المهاجم البرازيلي أولًا، ثم وجهه، ما تسبب في فوضى استمرت لعدة دقائق قبل أن تهدأ الأمور.

ومن جانبه قال إنريكي عقب المباراة خلال مؤتمر صحافي "في نهاية المباراة حدثت واقعة أعتقد أنها كانت قابلة للتجنب تمامًا من جميع الأطراف. هدفي ونيتي، كما هو الحال دائمًا، كان محاولة الفصل بين اللاعبين حتى لا تتفاقم الأمور".