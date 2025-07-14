نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال جيوكيريش إلى آرسنال.. رغبة اللاعب تنتصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة في صفقة انتقال السويدي فيكتور جيوكيريش إلى آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آرسنال ينهي اتفاقه مع سبورتنج لشبولة على ضم جيوكيريش

واقترب الجانرز من حسم صفقة انتقال السويدي فيكتور جيوكيريش مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتوصل آرسنال لاتفاق نهائي مع النادي البرتغالي على ضم السويدي جيوكيريش، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكدت تقارير صحفية، أنه جرى التوصل إلى اتفاق حول انتقال فيكتور جيوكيريش إلى آرسنال مقابل 63.5 يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

ومن المنتظر أن يصل السويدي جيوكيريش إلى لندن خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي، والانضمام بشكل رسمي إلى الجانرز.

وانضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 27 عامًا إل سبورتنج لشبونة في صيف 2023، قادمًا من كوفنتري سيتي الناشط في التامبيونشيب بمقابل 24 مليون يورو.

وقدم فيكتور جيوكيريش موسمًا استثنائيًا مع الفريق البرتغالي خلال العام المنصرم، حيث خاض مع الفريق 51 مباراة، سجل 54 هدفًا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

