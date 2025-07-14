نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: بيليه أعظم لاعب كرة قدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه هو أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وذلك خلال مقابلة تليفزيونية أثناء حضوره نهائي كأس العالم للأندية على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وأكد ترامب في مقابلة مع منصة (دازن) خلال النهائي ردًا على سؤاله حول من يعتقد أنه الأعظم على مر العصور في كرة القدم "سأقول بيليه كان رائعًا. إنه اشبه ببيب روث (أسطورة البيسبول)".

وتذكر ترامب الفترة التي لعب خلالها بيليه في نيويورك كوزموس من عام 1975 وحتى اعتزاله في 1977.

وقال الرئيس الأمريكي "قبل الكثير من السنوات عندما كنت أنا شابًا أحضروا لاعبًا يدعى بيليه للانضمام إلى فريق يدعى كوزموس".

وتابع "لا أريد الكشف عمري (79 عامًا) ولكن كان هذا منذ فترة طويلة وكنت أنا شابا وذهبت لرؤية بيليه وكان رائعًا".

وحضر ترامب نهائي مونديال الأندية الذي توج به تشيلسي على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة وبرفقته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب وشاهدا النهائي من المقصورة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي تربطه به علاقة طيبة للغاية.

وبعد المباراة نزل ترامب إلى أرض الملعب ليقدم إلى جانب إنفانتينو قائد تشيلسي ريس جيمس الكأس، بالإضافة إلى ميداليات البطل والوصيف.