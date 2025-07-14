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أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ هانز فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مرحلة التحضيرات للموسم المقبل، واضعًا نصب عينيه ليس فقط المواجهة الافتتاحية أمام ريال مايوركا يوم 16 أغسطس/آب، بل أيضًا استحقاقات موسم طويل وحافل.

فليك يبدأ الإعداد للموسم الجديد ببرنامج بدني مكثف في برشلونة

وبعد موسم ناجح تُوج خلاله الفريق بثلاثة ألقاب (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني)، حصل معظم لاعبي الفريق على إجازة تجاوزت الشهر، ما يجعل من الجاهزية البدنية أولوية قصوى في انطلاقة الاستعدادات.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غياب برشلونة عن بطولة كأس العالم للأندية، رغم أنه شكّل خسارة مالية كبيرة للنادي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة فليك يسعى لتحويل هذا الغياب إلى ميزة تنافسية من خلال الاستعداد الأمثل للموسم.

ويعتمد فليك على برنامج تدريبي مكثف في الأسبوع الأول من المعسكر، لن يحصل خلاله اللاعبون على أي يوم للراحة، حيث سيخوض الفريق 3 أيام بتدريبات صباحية ومسائية مزدوجة، بالإضافة إلى 4 أيام بحصة تدريبية واحدة فقط، تبدأ مساء اليوم الاثنين.

ويهدف هذا النهج إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية بسرعة، في محاولة لاستغلال حالة الإرهاق المتوقعة لدى الفرق الكبرى التي شاركت في كأس العالم للأندية، وتحقيق انطلاقة قوية في الليجا ودوري الأبطال تمنح الفريق أفضلية مبكرة.

وتدرك الإدارة الفنية في برشلونة أن الموسم سيشهد فترات تراجع في المستوى، كما حدث في الموسم الماضي خلال ما وصفه فليك بـ**"نوفمبر الكارثي"**، ولذلك ترتكز استراتيجيته على تحقيق أكبر فارق ممكن من النقاط مبكرًا، بما يتيح للفريق القدرة على استعادة مستواه لاحقًا دون الوقوع تحت ضغوط اللحاق بالمنافسين.

ويأمل برشلونة في أن تثمر هذه التحضيرات المكثفة عن موسم استثنائي، يُعيد الفريق إلى الواجهة الأوروبية ويعزز حضوره محليًا، في ظل جدول مزدحم وضغوط مستمرة على كافة المستويات.