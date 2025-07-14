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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من وضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أبرز صفقات صيف 2025، بضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتينج لشبونة البرتغالي.

آرسنال يقترب من حسم صفقة فيكتور جيوكيريس

وشهدت المفاوضات بين الناديين مفاوضات شاقة استمرت لعدة أسابيع، وسط شد وجذب بين جميع الأطراف، لكن الأمور باتت الآن في مراحلها النهائية.

وبحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج من شبكة "سكاي"، فإن الصفقة أُنجزت فعليًا، حيث توصل آرسنال إلى اتفاق مبدئي مع سبورتينج لشبونة لضم جيوكيريس مقابل 63.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأداء، وهو ما أكدته أيضًا صحيفة "ذا أتلتيك".

وأضاف التقرير أن اللاعب السويدي الدولي على وشك توقيع عقد يمتد حتى صيف 2030، بعد أن أبلغ ناديه البرتغالي بأن آرسنال هو خيارُه الوحيد، لا سيما بعد مكالمات مباشرة مع المدير الفني للمدفعجية ميكيل أرتيتا ساهمت في تسريع المفاوضات.

وفي السياق ذاته، كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة سارت بسلاسة أكبر بعد أن وافق وكيل جيوكيريس على تخفيض عمولته إلى 10%، مما ساعد جميع الأطراف على الوصول إلى اتفاق نهائي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام، ليصبح جيوكيريس إضافة قوية لهجوم آرسنال مع انطلاق الموسم الجديد.