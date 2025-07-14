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أحمد جودة - القاهرة -

خرج لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن صمته لتوضيح تفاصيل المشهد الذي أعقب خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية على ملعب "ميتلايف".

لويس إنريكي يوضح ملابسات احتكاكه مع مهاجم تشيلسي: لم أقصد الاعتداء

فبعد صافرة النهاية، اندلعت مشادة بين عدد من لاعبي الفريقين، ما استدعى تدخّل الجهازين الفنيين لمحاولة احتواء الموقف. وفي خضم التوتر، التقطت الكاميرات لقطة مثيرة للجدل، ظهر فيها إنريكي وهو يضع يده على رقبة جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، قبل أن يسقط الأخير أرضًا وسط دهشة الحضور.

سارع مدافع باريس برسنيل كيمبيمبي إلى التدخل، مُبعدًا إنريكي، في محاولة لتهدئة الأمور قبل تصاعدها.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أوضح المدرب الإسباني ملابسات ما جرى قائلًا:

"في نهاية المباراة حدث موقف كان بالإمكان تفاديه، وكان هدفي الوحيد – كما أفعل دائمًا – هو الفصل بين اللاعبين وتجنّب تفاقم التوتر".

وأضاف إنريكي:

"كان هناك الكثير من الضغط والانفعال بعد المباراة، ورأيت المدرب إنزو ماريسكا يندفع نحو اللاعبين، وآخرين يندفعون نحوه، فحاولت التهدئة ومنع اشتعال الأمور".

وختم:

"لم تكن هناك نية لأي اعتداء، ما حدث كان رد فعل لمحاولة السيطرة على فوضى اللحظة. هذه المشاهد لا تعكس روح الرياضة، وعلينا جميعًا العمل على تجنبها".