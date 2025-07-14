نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل.. والوجهة الأقرب إنجليزية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن النجم البرازيلي رودريغو غوس بات على مشارف مغادرة ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في ظل فقدانه المتزايد لمكانته الأساسية داخل مشروع المدرب تشابي ألونسو، وهو ما تأكد خلال مشاركته المحدودة في مونديال الأندية الأخير.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن رودريغو بات رسميًا على "قائمة الانتقالات" غير المعلنة داخل النادي الملكي، حيث أبدت إدارة فلورنتينو بيريز استعدادها للاستماع إلى العروض الجادة، شرط أن تتماشى مع التقييم المالي المحدد للاعب، والذي لا يقل عن 80 مليون يورو، مع اعتبار 100 مليون يورو السعر المثالي للصفقة.

وجهة مستبعدة.. رغم الأموال

ورغم أن نادي باريس سان جيرمان أبدى اهتمامًا بضم النجم البرازيلي، فإن العلاقة المتوترة بين النادي الفرنسي وريال مدريد تجعل من الصعب إتمام الصفقة، حتى وإن قدّم باريس عرضًا بقيمة 100 مليون يورو.

إدارة الميرينغي لا ترغب في فتح أي قناة تفاوض مع باريس، وذلك في ظل الجمود الدبلوماسي بين الطرفين منذ سنوات، والذي لم تخففه حتى اللقاءات الأخيرة بين بيريز وناصر الخليفي على هامش بطولة الأندية.

أنظار إنجليزية

هذا الرفض القاطع من مدريد لبيع رودريغو إلى سان جيرمان، فتح الباب أمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر كل من آرسنال وتشيلسي وليفربول قائمة المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب.

وحتى الآن، لم تبدأ أي من هذه الأندية خطوات رسمية نحو التفاوض مع ريال مدريد أو مع ممثلي اللاعب، لكن المؤشرات تؤكد أن الأيام المقبلة قد تشهد تحركًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل رغبة الفرق الثلاثة بتعزيز خطوطها الهجومية.

لاعب لا يزال مهمًا

رغم تراجع مشاركاته مؤخرًا، لا يزال رودريغو يُعد عنصرًا ذا قيمة فنية داخل تشكيلة الريال، ويُدرك النادي أن التخلي عنه قد يكون خيارًا اقتصاديًا ذكيًا إذا تم بمقابل يرضي خزائن سانتياغو برنابيو. وفي حال تحقق ذلك، سيكون اللاعب البرازيلي صفقة الموسم في البريميرليغ، بينما يُغلق الباب نهائيًا أمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

