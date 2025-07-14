نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل نجم ريال مدريد بعد تألق غونزالو غارسيا في مونديال الأندية.. ونيوكاسل يدخل على الخط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رغم الإقصاء القاسي لريال مدريد من نصف نهائي كأس العالم للأندية، فإن البطولة لم تخلُ من مفاجآت إيجابية، أبرزها تألق المهاجم الشاب غونزالو غارسيا، لاعب فريق الكاستيا، الذي فرض نفسه بقوة على حساب أسماء أكثر شهرة، بعدما منحه المدرب تشابي ألونسو فرصة ذهبية لقيادة الهجوم في ظل غياب كيليان مبابي بسبب معاناته من التهاب معوي حاد.

غارسيا، الذي ارتدى القميص رقم 30، أثبت جدارته بتحقيق خمس مساهمات تهديفية في ست مباريات، ليثير إعجاب الجهاز الفني ويصبح خيارًا موثوقًا في خط الهجوم، خصوصًا مع تراجع دور إندريك، النجم البرازيلي الواعد الذي لم يشارك بأي دقيقة خلال البطولة رغم تعافيه من إصابة أنهى بها موسم 2024/2025.

عرض إنجليزي مغرٍ

في ظل هذا الوضع، بدأت بعض الأندية الأوروبية بالتحرك نحو إندريك، أبرزها نيوكاسل يونايتد، الذي يُعد من أكثر الفرق جدية في تقديم عرض لضمه. ووفقًا لتقارير من صحيفة "Defensa Central"، فإن نيوكاسل ينظر إلى إندريك كخطة بديلة في حال فشلت صفقة ضم المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، رغم تخصيص 90 مليون يورو له.

وفي حال تعثرت صفقة إيكيتيكي، فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض رسمي يبلغ 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع الموهبة البرازيلية، وهو رقم كبير قد يُغري إدارة ريال مدريد التي أنفقت كثيرًا هذا الصيف على صفقات أمثال ألكسندر-أرنولد وماستانتوونو وكاريراس.

اللاعب يرفض المغادرة

رغم العروض المغرية، فإن إندريك لا ينوي الرحيل عن سانتياغو برنابيو. وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه يتمسك بحلمه في النجاح مع ريال مدريد، ويؤمن بأنه سيحصل على فرصته لإقناع تشابي ألونسو، حتى لو تأخرت، لا سيما بعد بروز غونزالو غارسيا كمنافس مباشر له في مركز رأس الحربة.

معركة الفرصة.. داخل أسوار مدريد

من المنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة حسمًا لمصير إندريك، خصوصًا إذا قررت إدارة النادي الاستفادة ماديًا من عروض خارجية لتقليل ضغط المهاجمين في التشكيلة. لكن موقف اللاعب حاليًا واضح: الاستمرار والقتال من أجل قميص ريال مدريد، ولو على حساب الانتظار لفترة أطول على دكة البدلاء.