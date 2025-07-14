نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضع عينه على نجم أرسنال لتعزيز القوة الهجومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي بايرن ميونخ سباق التعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسار، نجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخيارات الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت شبكة "توك سبورت" البريطانية أن اهتمام العملاق البافاري بتروسار يأتي في توقيت مميز، خاصة بعد أن غيّر اللاعب وكيله مؤخرًا، ليصبح تحت إدارة الألماني السابق ديرك هيبل، الأمر الذي قد يسهل من مهمة انتقاله إلى "أليانز أرينا".

يجيد تروسار اللعب في مركز الجناح الأيسر، لكنه أثبت أيضًا قدرته على شغل أكثر من مركز في الثلث الهجومي، ما يمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة.

وتقدر القيمة السوقية للنجم البلجيكي بنحو 22 مليون يورو، في ظل استمرار عقده مع أرسنال حتى صيف 2026.

منذ انضمامه إلى صفوف "الجانرز" في عام 2023 قادمًا من برايتون، خاض تروسار 124 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 28 هدفًا، ليُثبت نفسه كأحد الركائز الهجومية في الفريق اللندني.

مع دخول تروسار عامه الثلاثين، يبدو أن صيف 2025 قد يحمل له محطة جديدة، وربما تكون في ميونخ، إذا نجح بايرن في حسم الصفقة، خاصة وسط رغبة النادي في دخول الموسم بتشكيلة مليئة بالنجوم والخبرات.