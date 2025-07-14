وسام أبو علي يصل القاهرة تمهيدًا للانتظام في استعدادات الأهلي للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، أولى خطوات عودته الرسمية للمشاركة مع الفريق، بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانتظام في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يخضع أبو علي لفحص طبي شامل خلال الساعات القليلة القادمة، للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بورتو بكأس العالم للأندية، قبل أن يحصل الفريق على راحته الصيفية.

في السياق ذاته، يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب المشاركة في مونديال الأندية.

ويستعد الفريق الأحمر للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، حيث يدخل معسكرًا مغلقًا يتخلله عدد من المباريات الودية وبرنامج إعداد متكامل، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا على أعلى مستوى قبل بداية الموسم المرتقب.