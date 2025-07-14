نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة ابن الأهلي.. محمد شكري يرتدي القميص الأحمر من جديد بصفقة تبادلية مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد محمد شكري، الظهير الأيسر السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، إلى بيته القديم النادي الأهلي، بعد اتفاق نهائي بين الطرفين، في صفقة تبادلية تضمنت انتقال خالد عبد الفتاح بشكل دائم، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة إلى صفوف سيراميكا، بالإضافة إلى مقابل مادي يحصل عليه الأخير.

الأهلي استعاد شكري بعد تألقه اللافت خلال الموسمين الماضيين مع سيراميكا، حيث أظهر نضجًا فنيًا كبيرًا وقدرات هجومية ودفاعية متوازنة جعلته من أبرز الأظهرة في الدوري المحلي. ويأتي التعاقد معه لتدعيم الجبهة اليسرى استعدادًا لموسم مزدحم بالبطولات والتحديات.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، تغلب على إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وعاد أقوى مما كان. ورغم رحيله سابقًا من الأهلي، استطاع شكري أن يفرض نفسه في سموحة وسيراميكا بفضل أدائه الثابت وتطويره المستمر لمستواه بمساعدة شركة تحليل أداء متخصصة.

محمد شكري شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11 هدفًا، وساهم في تتويج فريقه بلقب كأس رابطة الأندية ثلاث مرات. أما مع سموحة، فشارك في 17 مباراة أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

يمتلك شكري مرونة تكتيكية كبيرة، حيث يستطيع اللعب كظهير أيسر، أو في مركز الوسط الأيسر، بل وأحيانًا كجناح أيمن، مما يمنح كولر أكثر من خيار فني داخل أرض الملعب.