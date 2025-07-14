نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في الزمالك تؤجل صفقة بلال ولد الشيخ.. انتظار رحيل أحد الأجانب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي الزمالك مأزقًا مؤقتًا في طريق إتمام تعاقده مع المغربي بلال ولد الشيخ، الجناح الأيمن السابق لفريق فولندام الهولندي، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمته، ما يفرض عليه انتظار رحيل أحدهم أولًا.

ويأتي تأجيل الصفقة بعد إعلان النادي الأبيض عن ضم المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، ليكتمل عدد الأجانب فوق السن في الفريق إلى خمسة، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

تشمل قائمة اللاعبين الأجانب حاليًا: التونسي سيف الدين الجزيري، ومواطنه أحمد الجفالي، إضافة إلى المغربيين زكريا بنتايج وصلاح مصدق، وأخيرًا شيكو بانزا. وبالتالي، لا مجال لقيد بلال ولد الشيخ إلا في حال رحيل أحد هؤلاء.

وبحسب مصادر من داخل النادي، فإن الإدارة تصطدم برفض بعض اللاعبين لفكرة الرحيل، في مقدمتهم صلاح مصدق وسيف الجزيري، اللذان يشترطان الحصول على مستحقاتهما كاملة قبل مناقشة أي عروض خارجية، ما يعرقل خطوة قيد اللاعب المغربي الجديد.