نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يجهز صفقاته الجديدة بخطة فنية متكاملة في معسكر الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي خطواته الجادة نحو التحضير للموسم الجديد 2025-2026، من خلال وضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا خاصًا لتأهيل الصفقات الجديدة ودمجها سريعًا مع قوام الفريق، مستغلًا فترة المعسكر المقام حاليًا بمدينة الإسكندرية، والتي ستشهد عدة مباريات ودية منتظرة.

في إطار سعيه لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم، أبرم البنك الأهلي 6 صفقات جديدة حتى الآن، شملت التعاقد مع: أحمد متعب ومصطفى دويدار بعقود لمدة 3 سنوات، إضافة إلى يسري وحيد في مركز صانع الألعاب لنفس المدة، كما ضم الفريق محمد أشرف بن شرقي نجم وسط غزل المحلة السابق بعقد يمتد لـ4 مواسم، بجانب التوقيع مع عمرو الجزار وأحمد قفة لمدة 3 سنوات لكل منهما.

ويخطط الجهاز الفني لخوض سلسلة من اللقاءات الودية خلال تواجد الفريق في الإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تهدف إلى تقييم الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجربة بعض الخطط التكتيكية قبل الدخول في المعترك الرسمي للموسم الجديد.

وكان الفريق قد اختتم المرحلة الأولى من استعداداته بمباراة ودية أمام فريق الأميرية، انتهت بفوز عريض للبنك الأهلي بنتيجة 6-0، سجل خلالها كل من أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم، بينما أحرز أسامة فيصل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح الفريق.