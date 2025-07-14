نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـ17.. أندية أوروبا تواصل هيمنتها في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجت الأندية الأوروبية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الـ17 بعدما حسم ذلك ببلوغ فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان المباراة النهائية والتي ضمنها الأول بثلاثية نظيفة.

وظلت البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 حكرا على أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، التي أحرزت كأس البطولة 4 مرات فقط.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، فيما جاء غريمه التقليدي برشلونة الإسباني في المركز الثاني بثلاثة ألقاب.

وتقاسم تشيلسي المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق فوزا بالبطولة مع بايرن ميونخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين لكل منهم، في حين حصلت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، وساو باولو وإنتر ناسيونال بورتو أليغري البرازيليين على البطولة مرة وحيدة.