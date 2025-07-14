نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتوج تشيلسي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج الرئيس الأميركي دونالد ترامب نادي تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد في المباراة النهائية.

وحسم تشيلسي اللقاء في الشوط الأول بعدما أحرز 3 أهداف متتالية سجل منها ثنائية الإنجليزي كول بالمر بينما أضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثالث.

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي الأولى بالنظام الجديد الذي يضم 32 ناديا وتقام كل 4 أعوام.

وحضر اللقاء في المقصورة الرئيسية دونالد ترامب إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامبوعلى يسارهما جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وزوجته لينا الأشقر.