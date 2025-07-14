كلاكيت ثالث مرة.. نتيجة تشيلسي تتكرر والبطل يظل أوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلا لكأس العالم للأندية في النسخة الجارية، وذلك عقب الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينه وبين باريس سان جيرمان الفرنسي.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك الأمريكية.

كلاكيت ثالث مرة

وللمرة الثالثة تظهر نتيجة 3-0، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث كانت المرة الأولى في عام 2010، وانتهت بفوز إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

جاءت المرة الثانية في عام 2015، ونجح فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية نظيفة.

وللمرة الثالثة ينجح تشيلسي الإنجليزي في تكرار النتيجة وتحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

يذكر أن الفريق البطل في نتيجة 3-0، يظل دائما من القارة العجوز أوروبا، ولكن للمرة الأولى يكون الضحية من نفس القارة الأوروبية.