تشيلسي يعادل رقم كورينثيانز وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي تشيلسي في التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الساحق على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد، في أمريكا.

سجل ثلاثية تشيلسي في شباك باريس سان جيرمان كلا من كول بالمر "هدفين"، وجواو بيدرو "هدف" ليحصد النادي اللندني لقب البطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2021.

وأصبح تشيلسي أول فريق يحصد لقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذي شهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا على غرار كأس العالم للمنتخبات، ما زاد من قوة المنافسة وأهميتها.

ونجح تشيلسي في معادلة رقم الثنائي كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني في عدد الألقاب بكأس العالم للأندية وحصد كل منهما اللقب مرتين خلال تاريخ البطولة.

كما أصبح تشيلسي أول نادٍ إنجليزي يتوج بكأس العالم للأندية مرتين، حيث حصد ليفربول، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اللقب مرة وحيدة. وارتفع ألقاب الإنجليزي لـ5 ألقاب.

وقلص نادي تشيلسي الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية للقب وحيد، بينما يفصله 3 ألقاب عن ريال مدريد المتصدر.