نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسجل رقما قياسيا بعد التتويج باللقب المونديالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - توج نادي تشيلسي بلقب مونديال العالم للأندية 2025 وذلك بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.
وبهذا التتويج واصل البلوز أرقامه القياسية بحصد كافّة البطولات الدولية.
تشيلسي توج باللقب الأوروبي في كافة المراحل فهو بطل دوري أبطال أوروبا- الدوري الأوروبي-دوري المؤتمر الأوروبي.
كما توج ببطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس - كأس السوبر الأوروبي.
وفي المونديال توج بطلا كأس العالم للأندية مرتين واحدة بالنظام القديم وصاحب أول كأس في النظام الجديد.