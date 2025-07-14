نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يهنىء تشيلسي بعد الحصول على كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني بالتهنئة إلى بطل العالم للأندية فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد حصوله على اللقب أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية مساء الليلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ريال مدريد الإسباني عبر منصة «x» تغريدة، بعنوان: "ألف مبروك فريق تشيلسي للحصول على بطولة كأس العالم للأندية، ألف مبروك للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، على التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للأندية 2025".

وشارك فريق ريال مدريد الإسباني في البطولة وخرج من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في الحصول على بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، بعد مشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية أقيمت على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو الماضي، وحتى الـ 13 من شهر يوليو الجاري.