نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا المدرب رقم 15 والإيطالي الثاني في قائمة أبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا التاريخ من أوسع أبوابه بعدما قاد نادي تشيلسي الإنجليزي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، عقب فوز مستحق على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها أمريكا.

وأصبح ماريسكا أول مدرب يحرز لقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذي شهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا على غرار كأس العالم للمنتخبات، ما زاد من قوة المنافسة وأهميتها.

كما أصبح ماريسكا المدرب رقم 15 الذي يُتوَّج بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000، وهو أيضًا ثاني مدرب إيطالي يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة كارلو أنشيلوتي، الذي توج بالبطولة 3 مرات (مع ميلان في 2007، وريال مدريد في 2014 و2022).

المدربون المتوجون بكأس العالم للأندية حسب الجنسية:

4 مدربين برازيليين

3 مدربين إسبان

3 مدربين ألمان

2 مدربين إيطاليين

1 مدرب اسكتلندي

1 مدرب فرنسي

1 مدرب أرجنتيني

ويعد الإسباني بيب جوارديولا أكثر مدرب تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية في التاريخ بحصوله على 4 ألقاب خلال مسيرته التدريبية.

بهذا التتويج، رفع تشيلسي رصيده إلى لقبين في كأس العالم للأندية، بعد لقبه الأول الذي حققه عام 2021، ليُعزز مكانته بين نخبة الأندية التي حصدت اللقب في أكثر من مناسبة.