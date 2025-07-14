كولر بالمر أول إنجليزي.. 7 نجوم سجلوا ثنائيات تاريخية في نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

كتب النجم الإنجليزي الصاعد كول بالمر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما قاد تشيلسي للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بتسجيله ثنائية مذهلة في شباك باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح البلوز.

وأظهر بالمر شخصية اللاعب الكبير في المحافل الكبرى، حين افتتح التسجيل مبكرًا، ثم عزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ قبل أن يسجل زميله جواو بيدرو الهدف الثالث ليحصد تشيلسي ثاني ألقابه بالبطولة العالمية بعد نسخة عام 2021.

ويعد كولر بالمر أول لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في نهائي كأس العالم للأندية على الإطلاق عبر تاريخ البطولة العالمية.

أصحاب "الثنائيات" في نهائي كأس العالم للأندية

أصبح كول بالمر سابع لاعب يسجل "ثنائية" في نهائي بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 وسبقه:

فيليبو إنزاجي – سجل هدفين لصالح ميلان في شباك بوكا جونيورز في نهائي المونديال عام 2007 في المباراة التي حسمها الروسونيري بنتيجة 4-2.

ليونيل ميسي – هزّ شباك سانتوس بهدفين في نهائي كأس العالم للأندية 2011 الذي انتهى برباعية نظيفة لصالح برشلونة.

لويس سواريز – سجل ثنائية أيضًا لصالح برشلونة في مرمى ريفر بليت في نهائي المونديال عام 2015 الذي حسمه البارسا بنتيجة3-0.

جونيور وفالفيردي – ثنائي ريال مدريد سجل كل منهما ثنائية في شباك الهلال السعودي في نهائي نسخة 2022 التي حسمها الملكي بنتيجة 5 – 3.

جوليان ألفاريز – أحرز هدفين لصالح مانشستر سيتي أمام فلومينينسي في نهائي نسخة 2023 التي حسمها السيتي 4-0.

وأخيرًا، كول بالمر – ثنائية في مرمى باريس سان جيرمان 2025 ليقود تشيلسي نحو التتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق هو صاحب الهاتريك الوحيد في نهائي مونديال الأندية وذلك في فوز فريقه على كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 في نسخة 2016.