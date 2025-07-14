رجل المواعيد الكبرى.. «بالمر» بعبع «انريكي» وكابوس باريس المونديالي

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أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، وذلك بتتويج فريق تشيلسي الإنجليزي بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أقيمت المباراة على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، وانطلقت صافرة البداية في الساعة العاشرة من مساء الأحد الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.

وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم للأندية.

«بالمر» بعبع «انريكي»

يعتبر اللاعب كول بالمر صاحب الـ 23 ربيعا، هو الخطر الذي لم يتوقعه المدرب الإسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاءت خطورة فريق تشيلسي الإنجليزي كامنة في أقدام اللاعب بالمر، حيث سجل الهدف الأول والثاني وصنع الهدف الثالث.

وكان المدرب الإسباني لويس انريكي يمني النفس في الحصول على لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان، والثانية في تاريخه.

«بالمر» رجل المواعيد الكبرى

يعد اللاعب كول بالمر واحد من أبرز اللاعبين في فريق تشيلسي الإنجليزي، خاصةً في المباريات النهائية، حيث شارك في 6 نهائيات خلال مسيرته الكروية مع الأندية أو منتخب إنجلترا، ساهم في 8 أهداف، بواقع تسجيله 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخاض بالمر 97 مباراة رفقة فريق تشيلسي الإنجليزي في جميع البطولات، نجح في تسجيل 43 هدفا، وصناعة 28 آخرين لزملائه بالفريق.