نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي تشيلسي من تحقيق فوز كبير أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي" ليتوج بذلك الفريق الإنجليزي بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

افتتح كول بالمر أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 22، بعد تمريرة من مالو جوستو إلى بالمر الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية زاحفة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دوناروما.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 29، بعد تمريرة طولية من ليفي كولويل إلى بالمر الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز جواو بيدرو التقدم بالهدف الثالث لصالح تشيلسي في الدقيقة 44، بعد تمريرة من كول بالمر إلى بيدرو الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس دوناروما وسكنت الشباك.