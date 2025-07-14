تشيلسي يتوَّج بكأس العالم للأندية بثلاثية تاريخية أمام باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسى الإنجليزي بكأس العالم للأندية بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي".

أحداث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

سدد كول بالمر لاعب تشيلسي في الدقيقة 8، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وصوب ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 18، تصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها الحارس سانشيز على مرتين.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 22 عن طريق كول بالمر، بعد تمريرة من مالو جوستو إلى بالمر الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية زاحفة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دوناروما.

وتمكن كول بالمر من تسجيل الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من ليفي كولويل إلى بالمر الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح جواو بيدرو في تسجيل الهدف الثالث لصالح تشيلسي في الدقيقة 44، بعد تمريرة من كول بالمر إلى بيدرو الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس دوناروما وسكنت الشباك.

وأهدر عثمان ديمبلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 52 لصالح باريس سان جيرمان، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس سانشيز.

وفي الدقيقة 60، سدد فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس سانشيز من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وأطلق ليام ديلاب لاعب تشيلسي في الدقيقة 68، تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس دوناروما من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وتحصل جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 86.