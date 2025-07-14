سينر يتوج بلقب ويمبلدون لأول مرة

سينر يتوج بلقب ويمبلدون لأول مرةتُوج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب في آخر عامين، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد، في لندن.

ونجح سينر في حسم اللقاء بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع (4-6)، (6-4)، (6-4)، (6-4)، خلال 3 ساعات و4 دقائق، ليحرز لقبه الرابع في بطولات الجراند سلام، ويثأر من خسارته أمام ألكاراز في نهائي رولان جاروس الشهر الماضي.

وشهدت بداية المباراة توترًا وحذرًا من الطرفين، حيث حافظ كل لاعب على إرساله، حتى كسر سينر إرسال ألكاراز في الشوط الخامس، مستغلًا أخطاء الإسباني، لكن ألكاراز رد سريعًا في الشوط الثامن، ونجح في كسر الإرسال ثم حسم المجموعة الأولى (6-4) بعد تبادل مثير للكرات.

وفي المجموعة الثانية، تراجع أداء ألكاراز وارتكب أخطاء مباشرة، ما مهد الطريق لسينر لكسر الإرسال مبكرًا والتقدم (2-0).

وعلى الرغم من محاولات الإسباني للعودة، إلا أن الإيطالي حافظ على أفضليته وحسم المجموعة بنفس النتيجة (6-4).

وجاءت المجموعة الثالثة متكافئة حتى الشوط التاسع، حيث نجح سينر في كسر إرسال ألكاراز بعد ضغط كبير على الشبكة، قبل أن يحسم المجموعة أيضًا بنتيجة (6-4).

وواصل سينر تفوقه في المجموعة الرابعة، وافتتحها بكسر إرسال مبكر بعد ضربة خلفية ساحقة بمحاذاة الخط، وحاول ألكاراز الرد في الشوط الثامن لكنه أهدر فرصتين لرد الكسر بسبب أخطاء مباشرة، ليتمكن سينر بعدها من إغلاق المباراة على إرساله، مُعلنًا تتويجه التاريخي بلقب ويمبلدون.