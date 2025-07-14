نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير ليفربول تنتقم من لاعب أهان صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت جماهير ليفربول التعاقد مع البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد وذلك بسبب سخريته من محمد صلاح نجم الفريق قبل 3 أعوام وذلك عندما فاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وتوعد صلاح ريال مدريد قبل ذلك النهائي بالثأر من خسارته أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017- 2018 عندما خرج مصابًا من الشوط الأول، لكن ريال مدريد فاز مجددًا بفضل هدف فينيسيوس جونيور في باريس، بالإضافة إلى تصديات تيبو كورتوا التاريخية.

وقال رودريغو بعد تلك المباراة عن صلاح: كنا نسخر من صلاح بالقول في التدريبات "هيا يا صلاح، هيا يا صلاح" في أذهاننا كان الأمر بكل بساطة هو رغبتنا بالفوز لنسخر من النجم المصري.

وكشف رودريغو عن قصة سخرية الكرواتي لوكا مودريتش من محمد صلاح بعد المباراة النهائية التي أقيمت صيف 2022، إذ قال له في النفق: حاول مرة أخرى.

وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر تطبيق "إكس": لا نريد رودريغو بالقرب من النادي. بينما كتب آخر: أنصحك يا رودريغو لا تنضم إلى النادي، سأحول حياتك إلى جحيم، هذا تحذير.

ويبدو رودريغو قريبًا من الخروج من ريال مدريد بعدما تجاهله المدرب الجديد تشابي ألونسو في مباريات كأس العالم للأندية، بينما تتردد أخبار عن رغبة لويس دياز بالانتقال من ليفربول ما يعني أن ليفربول بحاجة إلى تعزيز خط هجومه خاصة بعد وفاة لاعبه ديوغو جوتا قبل 10 أيام بحادث سير في إسبانيا.