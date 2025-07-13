نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس العالم للأندية.. تشيلسي يدك شباك باريس سان جيرمان بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية نظيفة، ضمن أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ميتلايف.

أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق تشيلسي على عكس المتوقع.

وسجل كول بالمر الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من تمريرة مالو جوستو.

ثم أضاف كول بالمر لاعب تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من الشوط الأول بنفس طريقة الهدف الأول.

ثم نجح جواو بيدرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس مرمى باريس سان جيرمان دوناروما.

