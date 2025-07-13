نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك سينر يُتوج بلقب بطولة ويمبلدون 2025 بعد انتصار تاريخي على كارلوس ألكاراز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سطر النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، صفحة جديدة في تاريخ التنس مساء اليوم الأحد، بعد أن حقق أول ألقابه في بطولة ويمبلدون 2025، إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، إثر فوزه المستحق على المصنف الثاني عالميًا الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

احتضن الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون هذه القمة المنتظرة التي جمعت بين اثنين من أبرز نجوم التنس العالمي حاليًا، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة، حيث قدم اللاعبان مباراة من الطراز الرفيع اتسمت بالندية والمهارات العالية منذ بدايتها وحتى النهاية.

يانيك سينر يُتوج بلقب بطولة ويمبلدون 2025

بدأت المواجهة بسيطرة واضحة من اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي تمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4، مستفيدًا من إرسالات قوية وتحركات سريعة على أرض الملعب.

لكن النجم الإيطالي سينر لم يستسلم، واستعاد توازنه سريعًا ليحسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة 6-4، مؤكدًا عزيمته القوية على قلب الطاولة.

واصل سينر أداءه المتزن والمركز، ونجح في فرض سيطرته على المجموعة الثالثة والتي أنهاها لصالحه أيضًا بنتيجة 6-4، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج.

وفي المجموعة الرابعة، كرر سينر التفوق بنفس النتيجة 6-4، ليحسم المباراة لصالحه ويظفر بأول ألقابه في بطولة ويمبلدون، مُنهيًا المباراة بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

بهذا التتويج، دخل يانيك سينر تاريخ التنس من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب إيطالي في التاريخ يحقق لقب بطولة ويمبلدون، محققًا إنجازًا غير مسبوق لرياضة التنس في بلاده.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لمسيرة تألق مبهرة للنجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سبق أن اعتلى صدارة التصنيف العالمي في وقت سابق من العام، وها هو يؤكد جدارته بالمركز الأول من خلال حصد أحد أغلى الألقاب في عالم الكرة الصفراء.