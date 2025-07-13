نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس العالم للأندية.. تشيلسي يضرب باريس سان جيرمان بالهدف الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحرز جواو بيدرو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، الهدف الثالث في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدور نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ميتلايف.

وسجل كول بالمر الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من تمريرة مالو جوستو.

ثم أضاف كول بالمر لاعب تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من الشوط الأول بنفس طريقة الهدف الأول.



وأحرز جواو بيدرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، الهدف الثالث في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس مرمى باريس سان جيرمان دوناروما.