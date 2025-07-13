نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمر مجددا.. تشيلسي يسجل الهدف الثاني في مرمى باريس سان جيرمان بنهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، من جديد الهدف الثاني في في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ميتلايف.

وسجل كول بالمر الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من تمريرة مالو جوستو.

تشيلسي يسجل الهدف الثاني في مرمى باريس سان جيرمان

ثم أضاف كول بالمر لاعب تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من الشوط الأول بنفس طريقة الهدف الأول.

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوبا – ليفي كولويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز – جيمس

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – نيتو.