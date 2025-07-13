بأقدام بالمر.. تشيلسي يضرب باريس سان جيرمان بالهدف الأول في نهائي المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - نجح كول بالمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في تسجيل هدف التقدم في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تشيلسي يضرب باريس سان جيرمان بالهدف الأول

وانطلقت مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ميتلايف.

وسجل كول بالمر الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من تمريرة مالو جوستو.