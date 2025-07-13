نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبد الفتاح: لم أتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد عبد الفتاح، أنه لم يتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا بمجرد التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن نادي سيراميكا كليوباترا يملك كل المقومات التي تجعله بطلًا، وهو بالفعل فريق بطل ومُعتاد على منصات التتويج، وسبق أن حصد كأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية.

وأكمل أنه لمس حرص المسؤولين في نادي سيراميكا كليوباترا على التعاقد معه، وهو ما جعله يشعر بالارتياح للتواجد داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب زملاؤه بفريق سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الكبير في التدريبات من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه متحمس للغاية لتجربته مع سيراميكا كليوباترا، متمنيًا أن يساهم مع زملاؤه في تحقيق الأهداف المرجوة.

