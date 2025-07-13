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أحمد جودة - القاهرة - مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي | كأس العالم للأندية 2025

شاهد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي بث مباشر مجانا.. مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي | كأس العالم للأندية 2025.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مساء اليوم الأحد 13 يوليو 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتضن ملعب ميتلايف ستاديوم في مدينة نيوجيرسي – نيويورك المباراة النهائية المنتظرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين فريقين من العيار الثقيل تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تشيلسي يصطدم بباريس سان جيرمان في قمة كأس العالم للأندية 2025

البلوز على موعد مع المجد بعد مشوار مليء بالتحديات

تمكن فريق تشيلسي من بلوغ النهائي بعد رحلة شاقة في البطولة بنظامها الجديد، حيث أطاح خلال طريقه بفرق قوية مثل بنفيكا البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وفلومينينسي، في سلسلة من المباريات التي أظهرت صلابة الفريق الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا.

ويعوّل ماريسكا في مباراة الليلة على الثلاثي الهجومي المرعب بقيادة الإنجليزي الموهوب كول بالمر، والبرازيلي المتألق جواو بيدرو، والهداف كريستوفر نكونكو، الذين شكلوا معًا قوة هجومية ضاربة أربكت دفاعات الخصوم طوال البطولة.

باريس سان جيرمان يسعى لتأكيد الهيمنة الأوروبية

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية بعد موسم استثنائي، توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سحقه لإنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي، وأكمل مسيرته في مونديال الأندية بتجاوز أسماء كبيرة مثل إنتر ميامي، وبايرن ميونخ، وأخيرًا ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي.

ويأمل الفريق الباريسي بقيادة مدربه في تحقيق أول لقب عالمي له على مستوى الأندية، معتمدًا على ترسانة هجومية لا تقل قوة عن نظيرتها في تشيلسي، مما ينذر بمباراة مليئة بالإثارة والندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

تقام مباراة القمة المنتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأحد الموافق 13 يوليو، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة العالمية الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذه المواجهة الحاسمة التي تجمع بين اثنين من أقوى أندية القارة الأوروبية، في صراع على اللقب العالمي الأهم للأندية.

القنوات الناقلة وحقوق البث المباشر

تنقل شبكة MBC المباراة النهائية حصريًا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC أكشن، كما تتيح شبكة DAZN مشاهدة اللقاء عبر منصاتها الرقمية مع تعليق عربي، مما يوفر تغطية مميزة لمحبي كرة القدم في العالم العربي.

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي

وبحسب التشكيلة المتوقعة، يدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوبا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، نيتو

في الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، كريستوفر نكونكو

التشكيل المتوقع باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

في خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز.

في خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، وكفاراتسخيليا.

نهائي بنكهة أوروبية على الأراضي الأمريكية

تشهد النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية مشاركة واسعة بنظام مطوّر أقرب لنظام كأس العالم للمنتخبات، وتعد هذه المواجهة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان واحدة من أقوى النهائيات في تاريخ البطولة. ويتوقع محللون أن تكون المباراة تكتيكية من الطراز الرفيع، خاصة مع تقارب المستوى الفني بين الفريقين.

وبينما يسعى تشيلسي لإضافة لقب مونديالي ثانٍ إلى خزائنه، يطمح باريس سان جيرمان لكتابة اسمه في سجل الأبطال للمرة الأولى، في ليلة ينتظرها جمهور الساحرة المستديرة بشغف كبير.