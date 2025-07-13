نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب يوفنتوس على رادار الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد موسم مضطرب في صفوف يوفنتوس، يبدو أن نيكو غونزاليس في طريقه للرحيل عن النادي الإيطالي، وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس يأمل في تلقي عرض من الدوري السعودي في الأسابيع المقبلة.

اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى الفريق، الصيف الماضي، في صفقة بلغت 33 مليون يورو (تم دفع 8 ملايين يورو على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء مقابل 25 مليون يورو)، لم يتمكن من تقديم الأداء المتوقع منه في تورينو. على مدار موسمه الأول والأخير مع اليوفي، سجل غونزاليس خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 38 مباراة عبر جميع المسابقات، مما يجعل قيمته السوقية محل شك.

لقد شهد اللاعب بدايةً واعدةً مع المدرب الكرواتي إيغور تيودور، وعاد إلى مستواه في الأسابيع الأولى من الموسم بعد أن أُعطي دور جديد على الجناح الأيمن، وهو المركز الذي أظهر فيه مهاراته التهديفية، مسجلًا أهدافًا حاسمةً في شباك كل من مونزا وأودينيزي. لكن مع مرور الوقت، بدأ غونزاليس يواجه صعوبة في الحفاظ على مكانه الأساسي في التشكيلة، وتراجع دوره بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة.

في معسكر يوفنتوس التحضيري في الولايات المتحدة، تبيّن بوضوح أن غونزاليس أصبح لاعبًا احتياطيًا في حسابات تيودور، وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية ضد العين، ثم دخل بديلًا لمدة 17 دقيقة فقط ضد الوداد. لعب أساسيًا في مباراة واحدة فقط ضد مانشستر سيتي، لكنها كانت مباراة شهدت تغييرات كبيرة في التشكيلة من المدرب، ليعود بعدها إلى مقاعد الاحتياط في المباريات التالية.

وحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فقد أبدت عدد من الأندية الأوروبية اهتمامًا باللاعب، بما في ذلك فرق من الدوريين الألماني والإنجليزي، والعروض المتوقعة من هذه الأندية قد تكون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو ما يتعارض مع رغبة يوفنتوس في بيع اللاعب بشكل دائم. يُتوقع أن تكون الوجهة الأكثر احتمالًا بالنسبة لغونزاليس هي الدوري السعودي، ويبدو أن هناك رغبة حقيقية من الأندية السعودية لتقديم عرض دائم له.