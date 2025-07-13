نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال: سنقاتل لإعادة لقب "التشامبيونز ليج" إلى برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب نجم برشلونة، لامين يامال، عن طموحاته الكبيرة بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ18، مؤكدًا أن حلمه الأكبر هو التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم.

قال لامين يامال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكاتالوني: "في الثامنة عشرة من عمري، أطلب كل ما حققته في السادسة عشرة والسابعة عشرة، بالإضافة إلى اللقب الذي ينقصني وهو دوري أبطال أوروبا، وبالتأكيد كأس العالم أيضًا".

وأكد يامال أن عقليته لا تعرف الانتظار، مضيفًا: "لا أعتقد أن أمامي سنوات طويلة من اللعب، أريد الفوز الآن وسأبذل قصارى جهدي لتحقيقه".

وأرسل يامال رسالة قوية لجماهير برشلونة، قال فيها: "سنقاتل بكل ما نملك، وأنا واثق من أن دوري أبطال أوروبا سيعود إلى ديارنا، وسأنافس أيضًا على كأس العالم".

ويُعد لامين يامال من أبرز مواهب برشلونة والكرة الإسبانية في الوقت الراهن، وخاض مع الفريق الأول 55 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، بإجمالي 4553 دقيقة لعب.