نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان ضد تشيلسي اليوم في نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأحد 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام تشيلسي في نهائي المونديال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس بيرالدو – نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس وتشيلسي

والجدير بالذكر أن شبكة "DAZN" وقنوات mbc السعودية، هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسيتم بث المباراة بشكل مجاني عبر قناة إم بي سي مصر 2، بصوت المعلق المصري المميز مدحت شلبي.