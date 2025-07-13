نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد 2025.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي المونديال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوبا – ليفي كولويل – مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز – جيمس

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – نيتو

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

والجدير بالذكر أن منصة DAZN البريطانية، وقنوات mbc مصر هي المسئولة عن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.