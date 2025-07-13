نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل من أسطورة البرتغال.. جماهير ليفربول تردد أغنية خاصة بـ جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رددت جماهير ليفربول أغنية تقول فيها بأن الراحل ديوغو جوتا أفضل من الأسطورة البرتغالية لويس فيغو وذلك في أول مباراة يلعبها بطل الدوري الإنجليزي بعد وفاة لاعبه الأسبوع قبل الماضي.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه بريستون، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية "الثانية فعليًا" بأهداف كونور برادلي وداروين نونيز وكودي غاكبو، بينما رفعت الجماهير الحمراء لافتات لتكريم المهاجم الراحل الذي فارق الحياة الخميس قبل الماضي بحادث سير أليم في إسبانيا.

وبعد أداء نشيد ليفربول التقليدي "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في ديبدايل، وضع قائد بريستون بن وايتمان إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر. ثم وقف الجميع دقيقة صمت مع ارتداء لاعبي الفريقين شارات سوداء.

وغنت جماهير ليفربول عدة مرات أغنية جوتا التي يقولون فيها أنه أفضل من أسطورة البرتغال لويس فيغو، حتى قبل انطلاق المباراة كما رفعت لافتات كُتب عليها "رقمنا 20 إلى الأبد" تكريما للرجل الذي توفي عن 28 عاما.

وتوفي جوتا، الأب لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في الثالث من يوليو بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال إسبانيا.