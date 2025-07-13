نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يتعاقد مع الجنوب أفريقي نكوتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع موهاو نكوتا قادمًا من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

بدأ الجناح الأيمن الواعد 20 عامًا مسيرته في صفوفه ناشئين بايرتس، قبل تصعيده للفريق الأول العام الماضي.

وقال الاتفاق عبر منصة إكس: "نجم جديد في مسيرة الفريق.. الموهوب نكوتا اتفاقي".



وسجل نكوتا سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع بايرتس، وتوج بلقب الكأس المحلية في الموسم المنصرم، وخاض مباراتين مع جنوب إفريقيا.

ويعد نكوتا أولى صفقات فريق سعد الشهري استعدادًا للموسم الجديد، بعدما قاد المدرب السعودي الاتفاق لإنهاء المسابقة المحلية في الموسم السابع بالموسم الماضي، بعدما حل محل ستيفن جيرارد.