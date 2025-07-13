نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور ينتقد موقف الأهلي من أحمد عبد القادر.. ويتساءل عن أسباب القلق من انتقاله للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة لإدارة النادي الأهلي بسبب طريقة تعاملها مع ملف اللاعب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا بشأن تجديد عقده أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الغندور ينتقد موقف الأهلي من أحمد عبد القادر

وفي منشور نشره الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبّر عن دهشته من الموقف الغامض للأهلي، قائلًا: "الأهلي مش عايز عبد القادر عشان مالوش مكان وعقليته لا تناسب الأهلي، بس في نفس الوقت خايف يروح الزمالك!.. الصراحة مش فاهمها، هو أنت مش عندك الأفضل؟ طيب خايف ليه؟!.. عبد القادر مش أقل من بن شرقي وتريزيجيه وزيزو والشحات، يبقى ليه القلق؟".

أزمة عقد أحمد عبد القادر: التجديد أم الرحيل؟

تواجه إدارة الأهلي أزمة معقدة في ملف تجديد عقد أحمد عبدالقادر، وذلك بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل النهائي عن النادي، رافضًا بشكل واضح فكرة الإعارة لأي فريق داخل أو خارج مصر.

وفي المقابل، أكد اللاعب أنه لا يُمانع في تجديد تعاقده مع الأهلي، ولكن بشرط واضح وهو ضمان الاستمرار مع الفريق الأول وعدم خروجه من الحسابات الفنية، وهي نقطة لم يتم حسمها حتى الآن في ظل وجود زخم في مركزه الهجومي.

وتسببت هذه الشروط في تعطل المفاوضات بين الطرفين، وخلقت حالة من التوتر داخل الإدارة الفنية، التي لم تُحدد بعد ما إذا كانت ستتمسك باللاعب أو تسمح له بالرحيل مقابل عرض مالي مناسب.

عرض سعودي على الطاولة: الحزم يقترب من ضم عبد القادر

في خضم هذه الأزمة، كشفت تقارير صحفية موثوقة عن اقتراب نادي الحزم السعودي من التعاقد مع أحمد عبدالقادر، حيث قام النادي برفع عرضه المالي إلى مليون دولار، من أجل حسم الصفقة لصالحه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي العرض السعودي في وقت يبحث فيه الأهلي عن عرض مناسب للاستفادة من اللاعب ماليًا، في حال فشل مفاوضات التجديد معه، خاصة أن عقده الحالي يقترب من نهايته، ما قد يفتح له باب الرحيل مجانًا في فترة لاحقة.