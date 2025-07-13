نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. بيراميدز يواجه الرجاء مطروح وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن اتفاقه على أولى المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والني انطلقت قبل عدة أيام بتدريبات يومية صباحا ومساء.

أوضح المدير الإداري أن الفريق سيخوض أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق الرجاء مطروح مساء الخميس المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي.

واختتم بيراميدز المرحلة الأولى من برنامج الإعداد اليوم بتقسيمة بين لاعبي الفريق، قبل الحصول على راحة يوم الاثنين، قبل العودة الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية، والتي يعقبها معسكر الإعداد الخارجي والذي يتخلله عدة مباريات ودية متدرجة القوة.

