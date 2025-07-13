نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الدبيس يعلق على انتقاله إلى سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم الدبيس، عن سعادته بالانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا في مشواره.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا حقق نجاحات في المواسم السابقة ومُعتاد على البطولات بدليل فوزه بكأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية وهو ما كان يبحث عنه.

وواصل أن لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها بعد الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا أبرزها التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأتم تصريحاته متمنيًا أن يظهر الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد ويكون اللاعبين على قدر المسئولية لتحقيق الطموحات والأهداف التي يسعى لها نادي سيراميكا كليوباترا.

