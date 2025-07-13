نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحقق مكاسب مالية قياسية بسبب مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل باريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية، بخلاف تأهل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية حيث سيواجه تشيلسي مساء الأحد، إذ يقترب النادي الفرنسي من تحقيق إيرادات قياسية هائلة لموسم 2024-2025.

واستغلت إدارة باريس سان جيرمان مشوار الفريق في البطولة المقامة بأميركا لتعزيز العلامة التجارية للنادي، ونجحت في ذلك بالفعل بفضل ارتفاع مبيعات قمصان الفريق بنسبة 744% بعد المباراة الأولى للفريق في مونديال الأندية أمام أتلتيكو مدريد.

وحقق النادي الباريسي هذه الإيرادات المبهرة وهو ما يبرر كونه النادي الأوروبي الوحيد الذي افتتح متجرًا لمنتجاته في منطقة حيوية للغاية بمدينة نيويورك.

من جانبها ذكر راديو "مونت كارلو" أن مبيعات قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد 2025-2025 تفوقت على أول قميص للفريق تحت العلامة التجارية لنجم السلة الأميركي مايكل جوردان في 2018.

وأضافت أن هناك متاجر مؤقتة للنادي الباريسي في مدن أخرى، حققت نجاحًا ملموسًا على مستوى بيع القمصان ومنتجات النادي.