نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يكشف عن شارة بطل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الشارة التي سيرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تختتم اليوم الأحد في الولايات المتحدة.

يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة.

وقال "فيفا" عبر موقعه الرسمي الإلكتروني: "الفريق الفائز باللقب سيرتدي الشارة طوال فترة حمله للقب وحتى النسخة المقبلة في عام 2029".

وأضاف: "الشارة يغلب عليها اللونين الأبيض والذهبي، وستكون بمثابة تذكير للعالم ببطل النسخة الأولى في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية".

يذكر أن الشارة هي تقليد يتبعه "فيفا" مع كافة بطولاته، ويرتديها الفريق حامل لقب كأس العالم للمنتخبات على مستوى الرجال والسيدات، كما كان يرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم حتى موعد النسخة التالية.